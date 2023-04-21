شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 30.. محمد سلام وجونى يحاولان الوصول لـ مكى لسرد سرقة هجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثلاثون، من مسلسل الكبير أوى 7، بتصوير هجرس مسلسل الكبير ومن إخراج أحمد الجندى وهو قام بتجسيد شخصية الكبير، كما قدم أحمد مكى لشخصية هجرس داخل الأحداث وظن الكل أنه محمد سلام، كما طلب مكى من هجرس أن يضم وجوها جديدة للمسلسل مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ولكنه رفض.

كما وصل محمد سلام مع جونى إلى مكان التصوير ووجدا أن هجرس سرق حياة الكل ويحاولون الوصول لأحمد مكى ليحكوا له الحكاية التى فعلها هجرس.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.