شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 15.. الصيادون يكتشفون قيادة منى زكي للمركب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، مفاجأة "حنان" منى زكى، بانتظار جميع الصيادين على الرصيف لحين وصول المركب التي تملكها.

ونادت "حنان" على "حمدى" خالد كمال، وطلب منها أن تختبئ حتى لا يعلم بأن سيدة هي من تقود المركب، وتواجد وسط الصيادين "سيد" محمد عبد العظيم و "صالح" دياب، وخرجت "حنان" لتخبرهم بوجودها، وأخبروها بأن السيدات لا يمكن أن يسرحوا بالمركب، وأخبرتهم بأنها كانت المركب مع عمهم وكان يسرقها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 15