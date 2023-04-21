جعفر العمدة الحلقة الأخيرة كاملة.. القبض على شوقي وكارم وطلاق دلال وحبسها

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 30 من مسلسل "جعفر العمدة"، حيث قام جعفر بضرب شوقي كارم أمام أهل السيدة، وذلك عوضا عن ضربهم لسيد، فيما شارك في ذلك سيد احمد فهيم شقيق جعفر ونعيم عصام السقا.



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كما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، قبض الشرطة على شوقي وكارم فتح الله، لأنهما ظهرا في فيديو قتل دلال لبلال شامة واعتبرتها مشاركين في الجريمة بتسترهما علي شقيقتهما دلال ايمان العاصي.



فيما شهدت الحلقة قيام محمد رمضان بكشف حقيقة دلال ايمان العاصي حيث فضح امرها أمام ثريا مي كساب ووصيفة هالة صدقي وقال كل تاريخها الاسود من خطف نجله الي قتلها بلال شامة.



وقال جعفر لزوجته دلال أنها زارعة شيطاني، حرمتيني من ابني من 19 سنة، وسبب كل المشاكل اللي احنا فيها، لترد عليه قائلة عشان بحبك واتجوزت غيري، وطلبت منه السماح، ورفض، وقام بطلاقها.



والقي جعفر يمين الطلاق علي دلال ثم أحضر نعيم عصام السقا الشرطة لتقبض عليها بتهمة قتلا بلال شامة.

وذهب جعفر إلى ابنة خالة عايدة واخبرته ان عايدة سافرت الي دبي للعمل هناك ليرد عليها هي اختارت الصح.



وطلب جعفر من نرجس السماح حيث قابلها وقال لها عاوزك تسامحيني وتفتكري كل حاجة حلوة بيننا، وأنا سندك وضهرك، لترد عليه نرجس قائلة ابقي بارك لثريا على رجوع ابنها بالسلامة.



وأصبحت ثريا التي تجسد شخصيتها الفنانة مي كساب الزوجة الوحيدة لجعفر العمدة، حيث قام بطلاق زوجاته الثلاثة منهم عايدة ونرجس ودلال، وأخبر جعفر والدته في نهاية أحداث الحلقة الثلاثين من مسلسل جعفر العمدة بأنه مش مرتاح بغياب زوجاته عنه وجودهم في قلبي وفراقهم وجعني اوي لترد عليه قائلة ابنك رجعلك خلاص عاوز اي تاني.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

هناك الكثير من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق عرض مسلسل جعفر العمدة وهي:

قناة دي إم سي dmc.

قناة دي إم سي دراما dmc drama.

قناة إم بي سي ون mbc 1.

قناة إم بي سي العراق mbc Iraq.

كذلك يمكنك متابعة كافة حلقات المسلسل في أي وقت

على مدار اليوم على منصة شاهد ومنصة واتش ات.

ويعرض المسلسل على قناتي قناة dmc وdmc drama الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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