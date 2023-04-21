الحلقة الأخيرة من الكبير اوي 7.. هجرس يسرق حياة الجميع

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 30 من مسلسل "الكبير أوي7" حيث قام هجرس بتصوير مسلسل الكبير ومن إخراج أحمد الجندى وهو قام بتجسيد شخصية الكبير، كما قدم أحمد مكى لشخصية هجرس داخل الأحداث وظن الكل أنه محمد سلام، كما طلب مكى من هجرس أن يضم وجوها جديدة للمسلسل مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ولكنه رفض.

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كما واجه محمد سلام هجرس وطلب منه أن كل واحد يرجع لشخصيته لكنه رفض وخرج مسرعا وكل المتواجدين اتلخبطوا بينهم هما الاثنين ووصل الكبير لهما ولكن لما يستطيع أحد التفريق بينهما، ولكن جونى تحدث لهما وأكد أنه يستطيع التعرف على هجرس وظل يتكلم عنه و عن مواقفهم معا و انه صديقه الصدوق ومتواجد فى المزاريطة ولم يعود لأمريكا بسببه ليبكى هجرس و يحضنه ويعود كل منهما لشخصيته الحقيقية اذ كان هجرس أو محمد سلام.



كما وصل محمد سلام مع جونى إلى مكان التصوير ووجدا أن هجرس سرق حياة الكل ويحاولون الوصول لأحمد مكى ليحكوا له الحكاية التى فعلها هجرس.



مواعيد عرض مسلسل "الكبير أوي7"

ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر عدة قنوات، حيث سيتم عرضه عبر قنوات ON كما يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد

من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

أغنية "ولعانة" الترويجية لمسلسل الكبير الجزء السابع

وروج أحمد مكي للمسلسل من خلال طرح أغنيته الجديدة "ولعانة" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدر النجم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" وذلك عقب طرحه الاغنية.

كما حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في الساعات الأولى من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان وغناء أحمد مكي، وقام بتصويرها داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير الجزء السابع

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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