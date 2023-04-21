شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة الأخيرة.. الشافعى يقود المصريين فى مواجهة جنود الجروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، خروج المصريين عزَّلا مدافعين عن الفسطاط وعلى رأسهم الإمام الشافعى، فى مواجهة جنود الجروى، مرددين: "إحنا الدرع وإحنا السور.. يا فسطاط نور على نور" .



الشافعى يخطب فى المصريين

ويخطب الشافعى فى أهل مصر قائلا: "يا أهل الفسطاط جئتكم طالبا الاستزادة فى العلم فزدتمونى، طالبا للأمان فأكرمتمونى، كنتم خير أهل لى ولأهل دارى، وها أنا بينكم اليوم ما يسوؤكم يسؤنى، هذه أرض مصر أرض العزة والخير، لكم ولمصر دين فى عنقى، سنحمى الفسطاط بكل ما أتانا الله من قوة، وستظل محروسة بإذن الله، اللهم احمِ مصر وأهلها، اللهم احفظ دينها وأرضها، اللهم اجعلنا سببا لهذا وانصرنا على القوم الظالمين، نور على نور إحنا الدرع وإحنا السور".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.