شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة الأخيرة.. نيللى كريم تقتل جمال سليمان وتلطخ يديها بدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الاخيرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم ، الكثير من الأحداث ، حيث أصطحب عبد الجبار " جمال سليمان " نادرة " نيللي كريم " ، للشهر العقاري بعد أن أكتشف خدعتها ، وأحضر معه مسدسا كما أحضرت نادرة كذلك مسدس ، وعندما وصل بها للصحراء ، أنزلها من السيارة وصوب المسدس نحوها وهم أن يقتلها ولكنها أستطاعت أن تسبقه وتطلق الرصاص عليه وقالت له أنها بذلك قد أخذت ثأر أبوها ولطخت يدها بالدماء وذهبت بها لأهالي النجع لتخبرهم أنها قتلت عبد الجبار .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.









