شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 30.. القبض على شريف بتهمة قتل رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مساء اليوم الحلقة الأخيرة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، إذ بدأت الأحداث بطرد شيري لهشام بعد تنفيذها جميع طلباتها وتخبره بأن الحديث الذي دار بينهم مسجلا، كما يسمع أمير وأكرم حديث هشام مع شيري ويهدد بالانتقام لكن شيري تهدئه.

ويذهب أكرم رفقة أمير لمسقط رأسه والبحث عن اقاربه، ويقابل أكرم عمه ويرحب به بشكل كبير ويخبره ان له ميراث كبير ويسلمه أوراق ملكيه الأرض.

فيما تتساءل جميلة مع والدتها عمن له مصلحة في قتل رجب، مستبعدة أن يكون طارق.

وفي مشهد تالي تزور داليا طليقها طارق نصار في محبسه وتخبره ان ما يحدث معه جزاء علاقاته النسائية المتعددة، وتخبره انها وكلت له محاميا.

فيما يعتذر شريف لأية ويعيد لها ما سرقه، لكن جميلة تواجهه بما راته في كاميرات المراقبة التي تكشف أنه المدبر لقتل رجب، ويدخل رجال المباحث ويلقون القبض عليه.

قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.