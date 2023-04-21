شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة الأخيرة.. سليمة تعود لعالمها وتفسخ خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل جت سليمة، عودة دنيا سمير غانم لعالمها في العصر العالي، وتمردت سليمة على تصرفات زوجة أبيها الراحل ورفضت بيع مكتبة والدها وفسخت خطوبتها المجبرة عليها.

فيما طلبت من زوجة أبيها وبناتها مغادرة بيتها وعدم لمس اشيائها، فيما طالبت صاحب المقهي الذي يفترش الرصيف أمام مكتبة والدها بعدم وضع طاولات المقهي امام المكتبة.

وذهبت سليمة الي أحدي الكافتيريات لتشرب القهوة لتتفاجئ بنسخة من الموكوس الذي أحبته في أرض النعام ولكن يعيش في عصرها الحالي ويبدو أن سليمة ستبدأ حياتها معه من جديد.

وتلعب دنيا سمير غانم في دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوي عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها ولكنها استطاعت الولوج الي أرض النعام بسبب كتاب سحري وجدته في مكتبة والدها.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.