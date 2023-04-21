شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة الأخيرة.. الشرطة تلقى القبض على منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بحث الشرطة عن "حنان" منى زكى، وذهبت الشرطة لـ "رجاء" وأخبرتهم بأنها لم ترها منذ 10 أيام.

وقام الصيادون "حمدى و "عيد" و "شنهابى" وأيضا "زكريا" و "دلال" بإعطاء "حنان" المال حتى تستطيع أن تدفع باقة المبلغ المتبقى للحصول على البطاقة التي قامت بتزوير اسمها فيها إلى "ليلى".

وذهبت "حنان" لـ "إبراهيم الحاوى" حتى تحصل على البطاقة ولكنه أخبرها بأن فيديو حريق مركبها أصبح متداولاً على الانترنت وبسبب شهرته لن يعطيها البطاقة كما أعاد لها المال التي دفعتها مسبقاً، وذلك خوفاً من تعقب الشرطة لمعرفة مكانه، مما تسبب في انهيارها من البكاء.

وقررت "حنان" أن تترك دمياط وتذهب لمكان آخر، وقام بتوديع كل معارفها في دمياط، وأثناء استقلالها الميكروباص للذهاب للسويس، أوقفتها الشرطة وبعد الكشف على البطاقة، القيت الشرطة القبض عليها وهى بصحبة أولادها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة الاخيرة



تحت الوصاية الحلقة الاخيرة