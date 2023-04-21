شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة الأخيرة.. فريدة سيف النصر تكشف تخطيط نيللي كريم ضد جمال سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث شكت سكينة "فريدة سيف النصر " في نادرة " نيللي كريم " بسبب طاعتها المبالغ فيها لعبد الجبار " جمال سليمان " وموافقتها علي التنازل عن الأرض بكل سهولة ، فوضعت سكينة مسجل في غرفتها وسمعتها وهي تتحدث لجاسم وتتفق معه ضد عبد الجبار ، وعندما سمع عيد الجبار الكلام المسجل قرر الانتقام منها .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.