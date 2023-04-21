شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي التشويقي لفيلم "تاج" بطولة تامر حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

ويحيى النجم تامر حسنى، حفلاً غنائياً ثانى أيام عيد الفطر المبارك فى قطر، يوم السبت 22 أبريل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وطرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.