شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 30.. طرد رشاد من السوق بعد خسارته كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 30 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، ترك رجال رشاد له بعد تعاونه مع الإنجليز، كما يهدده الضابط الإنجليزي بأنه سيظهر ورقة التنازل عن أرض السوق في حال اخفاقه مرة أخرى في التعاون معهم.

كما تزدهر تجارة راوية وتتوسع وتتفق على صفقة جديدة وتعبر عن سعادتها بنجاحها.وتزداد خسائر رشاد إذ يعثر طه القماش وراوية على الأوراق التي تؤكد ان أرض السوق أصبحت ملكا للأوقاف، ويطرده أمير كرارة خارج السوق كما ترفض فاطمة زوجته الذهاب معه ويطلقها.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.