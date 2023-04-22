شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة الأخيرة.. نوسة تنصح جابر بمسامحة مهرة ويعلم حسن هوية والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 30 والأخيرة، بذهاب جابر (أحمد العوضي) إلى نوسة (دنيا المصري) ويخبرها بما حدث بينه وبين مهرة (ياسمين عبد العزيز) وكيف أنها أخفت عنه طفله حسن وسمته باسم زيدان (ماجد المصري)، لتنصحه بمسامحتها لأنه يحبها وهي تحبه، وأن يستكمل حياته معها.

ثم تذهب مهرة لمقابلة جابر برفقة حسن، ليخبره الطفل أن والدته قالت له أنه والده، ويتحدث جابر مع مهرة في كيفية الخروج من هذا المأزق، والذهاب إلى محامي لمساعدتهم.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.