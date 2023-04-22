شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة الأخيرة.. مهرة تتكفل بابنة زيدان بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم جون (طارق النهري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 30 والأخيرة، بمراقبة جابر (أحمد العوضي) ومعرفة مشاكله مع مهرة (ياسمين عبد العزيز) وحسن، ويهدده من أجل السيطرة على عملية تهريب السلاح القادمة.

تتكفل مهرة بابنة زيدان (ماجد المصري) بعد وفاته خلال الحلقة الماضية، وتشتري لها شقة وتحاول دعمها بمساعدة صبري عبد المنعم.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.