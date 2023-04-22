شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي تغازل فريق عمل مسلسل جعفر العمدة بعد الحلقة الأخيرة برسائل شكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة منة فضالى الشكر لكل فريق العمل بعد انتهاء مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، الذى عرضت أخر حلقاته مساء اليوم، وكتبت منة فضالي عبر حسابها الشخصى على "انستجرام" قائلة: "تم بحمد الله جعفر العمدة الف حمد وشكر ليك يا رب ".



منة فضالي عن مسلسل جعفر العمدة

وتابعت منة فضالي: "نجاح كبير بفضل الله ومجهود ناس كتير تعبوا من قلبهم علشان الشغل يطلع بالحب ده، انتاج، اخراج، تصوير، اغانى، موسيقى الحان توزيع، اكسسوار، صوت مونتاج، ديكور، ملابس، خدمات والصوت الرهيب صوت مصر النجم احمد سعد.

واستكملت منة فضالي: "فوق كل ده مايسترو العمل المخرج الجميل العزيز الغالى الاستاذ محمد سامى شكرا من قلبى على كل تعبك ومجهودك ربنا يرضيك انت اخ وصديق بعتز بيك قبل الشغل بشكرك على العمل المحترم اللى جمع شعوب وبيوت وأهالي".

وأضافت منة فضالي: "شكرا للنجم اللى بحبه من قلبى على رجولته وجدعنته وحبه للكل من الصغير للكبير النجم محمد رمضان من نجاح لنجاح يا جعفورتى وحقيقى اتشرفت بالشغل معاك انت اضافة لأى حد يشتغل معاك، زملائى وأصدقائى النجوم اللى بعشقهم مع حفظ الألقاب أهم واحدة الأول صفصف البونبونايه هاله صدقى بحبك وحظى حلو انى اشتغلت معاكى كفايه حبك وخوفك وجدعنتك".

وتابعت منة فضالي: "ايمان العاصى روح قلبى بحبك بجد وانتى عارفه والشغل بنا كان ممتع عقبال ما نتقابل فى عمل تانى بس العكس أوريكى انا الشر يا بنت فتح الله،️ مى كساب أطيب قلب أول مرة نشتغل سوا وبجد من أحلى الناس اللى اشتغلت معاهم بحبك يا ثريا واديكى لهفتى جعفر اتهدى بقي".

واختتمت منة فضالى حديثها: "عصام السقا صاحبى العسل الجدع أحمد فهيم الجوكر أحمد داش عظيم بجد بجد منذر رياحنة المبدع صاحبى اللى بحبه اوى اوى أحمد عبدالله اخيرا يا كارم جعفر عمل منك بطاطس رهيب بجد يا أحمد،️ غادة فلفل أمى العسل جورى بكر السماويه، ️شكرا للجميع وشكرا للجمهور والنقاد والاعلام شكر كبير للشركه المنتجه ميديا هب على الشغل والانتاج العظيم هتوحشونا".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.