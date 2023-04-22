الحلقة الأخيرة من "ضرب نار".. وفاة مهرة وحبس جابر

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 30 من مسلسل "ضرب نار"، حيث دار حديث طويل بين نوسه دنيا المصري لجابر أحمد العوضي، وقامت بتهدئته على مهرة بعدما علم أن حسن هو نجلها، وليس ابن زيدان الذي توفى عقب خيانه شقيقته صفاء له وأخذ أمواله بالكامل.

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مواعيد عرض "ضرب نار" والقنوات الناقلة

وتابعت الأحداث، بمقابلة جابر لمهرة ومعها حسن نجلهما، ليؤكد للطفل انه والده وانه يحبه بشكل كبير ومستعد يفعل أي شىء من أجله، الأمر الذي جعل مهرة تبكي وتؤكد انها مستعدة للسجن بسبب تغير اسم والد الطفل وهو الأمر الغير قانوني ليقوم الكوماندا بإسكاتها ويقول لها أنه لن يكون سعيدًا إذا دخلت السجن.

ويتفقان على الحديث مع المحامي للوقوف على حل لهذه الأزمة الكبيرة، خاصة بعدما سامح جابر مهرة على اخطائها تجاهه، وذلك بمساعدة نوسه التي هدأت من طبعه، وساعدته على تجاوز جُرم مهرة في حقه.

كما شهدت الحلقة خطف مهرة من تاجر السلاح الذي يتعاون معه جابر بعدما طالبه بالعودة للعمل من جديد، بينما قام جابر بخطف نجلته هايدي حتي يعيد له هايدي.

وقرر جون تاجر السلاح الانتقام من جابر وهاجمه رجالته بالسلاح وضربوا عليه النار فى حفل زفافه على مهرة وقامت مهرة بتلقي الرصاصة مكان جابر كما قام جون بتسليم فيديوهات جابر وهو يقوم ببيع السلاح للشرطة وتم القبض عليه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر

رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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