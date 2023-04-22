ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل حرب.. إحباط مخططات الظافر الإرهابية

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل حرب عرضه على قناة ON، القضاء على الظافر (أحمد السقا) فى تفجير المنشآت الحيوية واعلان دولة الخلافة، وذلك بعدما اكتشف الراند عمر الامام (محمد فراج) أنه يستهدف خمسة أماكن مهمة فى القاهرة منها المتحف المصرى والمطار، وبرج القاهرة، من خلال الكتاب الذى وجده قوات الأمن فى شقة والد الظافر.

ووجد عمر أيضاً فى الشقة فيديو على اللاب توب الخاص به وهو يعلن دولة الخلافة، والذى سيحاول إذاعته عبر نشرة الأخبار فى ماسبيرو ليثير حالة من الهلع لكن التحرك السريع لقوات الأمن أحبط خطتهم لضرب الخمسة أماكن بالصواريخ وتم القبض على كل العناصر التابعة للظافر والتى توزيعها على الأماكن المستهدفة.

واستكملت الحلقة بانتقال الرائد عمر والضابط شريف إلى مبنى ماسبيرو للسيطرة على الظافر قبل نشر الفيديو الذى يعلنوا فيه دولة الخلافة، واستطاع السيطرة على الامر بعدما دارت بينهما معركة قوية سقط فيها الضابط عمر بسبب إصابته برصاصة من إرهابى أخر، وبعدها ذهب الظافر لغرفة الأخبار لنشر الفيديو لكن الضابط تحامل على إصاباته ودخل وقتل الظافر ثم سقط على الأرض بسبب إصابته القوية، وينتقل المشهد بعد مرور عام ليظهر الضابط عمر متعافيا وهو يحضر عيد ميلاد ابنه.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.