شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبدالغفور: شكرا لصناع تحت الوصاية على الإبداع اللى خلانى لسه ممكن أنبهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة ريهام عبد الغفور، بأحداث مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكى، الذى عرض فى النصف الثانى من موسم دراما رمضان 2023، مقدمة الشكر لكل صناع المسلسل على هذا الإبداع.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على فيسبوك: "كل ما بكبر كل ما انبهارى بيبقى أصعب لحد ما بقيت بحس أنه أصبح مستحيل، فشكرًا لكل صناع تحت الوصاية، على الإبداع اللى خلانى اعرف إنى لسه ممكن أنبهر".



ريهام عبد الغفور

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.