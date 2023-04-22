شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة مودعا جعفر العمدة: لا بد من شكر من كان سببا في صنع هذه الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الفنان منذر رياحنة، مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، التى انتهت أحداثه الليلة الماضية بعد عرضه خلال موسم دراما رمضان 2023، مقدما الشكر والعرفان لمن كان سببا في صنع هذه الرحلة الممتعة.

وكتب رياحنة، عبر حسابه على فيسبوك: " في وداع جعفر العمدة، كان القرار بركوب هذا القطار معا وكان القرار أن نسير على سكة متينة من الحديد الصلب، وننطلق معا متوكلين على الله وما أعطانا من نعمة المعرفة".

وأضاف رياحنة: "ها قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، ولكن قبل النزول لا بد من الشكر مع المحبة والعرفان لمن كان سببا في صنع هذه الرحلة الممتعة، مع شكر شركاء النجاح الجمهور فهم السند وأبطال هذه الحكاية".





مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.