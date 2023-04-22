شكرا لقرائتكم خبر عن "لحظت بعادك" أغنية رومانسية جديدة لـ رامى جمال يطرحها في 23 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب رامى جمال من تسجيل أحدث أغانية بعنوان "لحظة بعادك" وهى أغنية رومانسية من شكل الأغانى التي تميز بها رامى جمال منذ أن احترف الغناء والأغنية من إنتاج شركته الخاصة وينوى طرحها يوم 23 أبريل الجارى.

يذكر أن النجم رامي جمال احتفل مؤخرًا بمرور 20 عاما على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعاه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".

وكشف جمال خلال لقائه في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، كواليس تبنيه المطرب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش" واتهامه بركوب التريند، وقال: "أنا حبيت صوت أحمد جدا، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتى الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة".

وأضاف: "أنا بسدد فى أحمد دين عليا.. فيه ناس دعمتنى فى بداياتى، أنا هشتغل معاه أغنيتين، وأحمد فيه شركات كتير عارضة عليه الإنتاج لكنه يثق بى".

وعن خوفه من فشل التجربة قال: "فى البداية سألت أحمد لو مانجحناش، هتعرف تشتغل شغلانتك تانى؟ وكان رده هرجع أشتغل عادي جدا، متابعا: "أنا مش شركة إنتاج، بس بعتبر أحمد زى أخويا الصغير، وممكن أتحمل مصاريفه لغاية ما ينجح.. عشمى فى ربنا إنه يكسر الدنيا".