شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الجزء الأول من الموسم الأخير من Grown-ish فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض الجزء الأول من الموسم السادس لـ مسلسل Grown-ish بداية من يوم 28 يونيو المقبل، وذلك بعدما قررت شبكة Freeform أن الموسم السادس من سلسلة Grown-ish هو الأخير، ولم تعلن الشبكة بعد عن موعد طرح أول حلقات الموسم الأخير بعد، ولكن من المقرر أن يطرح خلال العام الجارى 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"

وكان قد شهدت نهاية الموسم الرابع من مسلسل Grown-ish رحيل فرانسيا رايسا (آنا) وإميلي أرلوك (نومي) وكلوي بيلي (جاز) ولوكا سابات (لوكا) وهالي بيلي (سكاي) وجوردان بوهات (فيفيك)، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"

على أن يعود كل من يارا شهيدي (زوي) وتريفور جاكسون (آرون) وديجي سيمونز (دوج) لتحية مجموعة جديدة من الطلاب في خلال العمل.

ويدور مسلسل Grown-ish، الذى يعد تكملة لمسلسل Black-ish ، الذى تعرضه شبكة ABC، ​​يتبع مسلسل Grown-ish الابنة الكبرى لـ Dre و Bow Johnsons، زوي، وهي تذهب إلى الكلية وتبدأ رحلتها إلى مرحلة البلوغ، والتي تكتشف بسرعة أن كل شيء لا يسير وفقا لخطتها، وفي الموسم الثالث، تعود العصابة بينما ينتقل طلاب الطبقة العليا، وزوي وفتياتها إلى منزل خارج الحرم الجامعي، الذين يدركون سريعًا أنهم قد أخطأوا، حيث يعانون من مشاكل حقيقية مثل قروض الطلاب، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، والفوضى، وغيرهم.