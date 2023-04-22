شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل عمر شريف: منى زكى كانت حنينة عليا ورا الكاميرا وساعدتنى أكون أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الطفل عمر شريف والذى لعب دور ياسين ابن منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية، عبر حسابه بموقع فيس بوك على عمله مع منى زكى فى المسلسل قائلا: "شكرا على الفرصة الكبيرة اللى ادتيهالى أنى أشتغل مع حضرتك.. شكرا على ثقتك فيا.. أتمنى أكون قدها اتعلمت من حضرتك كتير أوى على المستوى الفنى والشخصى مش عارف أوصف قد إيه كنتى حنينة عليا ورا الكاميرا وده طمنى وساعدنى أكون أحسن والشغل معاكى حاجة هفضل افتخر بيها طول حياتى أشوفك قريب يا حنان وهخلى بالى من فرح".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، وعدد آخر من الفنانين وعرض على شاشة قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية فى إطار اجتماعى من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته فى مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ فى مواجهة المشاكل التى تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلى عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.