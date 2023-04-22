شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه إلى إسقاط تهمة قتل مصورة فيلم Rust عن أليك بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر أن النيابة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية ستسقط تهم القتل غير العمد ضد الممثل أليك بالدوين في وفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز، بالخطأ أثناء تصوير فيلم Rust.

وقال المدعون في القضية ، في بيان نشرته عده وسائل إعلام أمريكية إن وقائع جديدة ظهرت إلى النور تجعل من المستحيل المضي قدما ضد بالدوين في الوقت المحدد.

وأفاد المدعيان، كاري موريسي وجيسون لويس، بأن التحقيق لا يزال "نشطًا ومستمرًا"، ويمكن إعادة التهم في وقت لاحق، فيما عبر محامو بالدوين في بيانهم عن سعادتهم بالقرار.

وأضاف المحاميان لوك نيكاس وأليكس سبيرو: "نحن سعداء بقرار رفض القضية المرفوعة ضد أليك بالدوين ونشجع على إجراء تحقيق مناسب في حقائق وظروف هذا الحادث المأساوي"، حسبما ذكرت صحيفة Variety.





قضية فيلم Rust

يشار إلى أن الممثل العالمي أليك بالدوين والمسئول عن الأسلحة في فيلم Rust ريد اتُهما بالقتل غير العمد على خلفية إطلاق الرصاص الذي راحت ضحيته المصورة السينمائية هالينا هتشينز أثناء تصوير الفيلم عام 2021.

حكم على مساعد المخرج الأول لفيلم "Rust"، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر فيه بالذنب،.