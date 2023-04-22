شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Pope's Exorcist يحقق 38 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Pope's Exorcist إلى 38 مليونًا و553 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 14 أبريل الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Pope's Exorcist بين 11 ملايين و 153 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و27 مليون و400 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم الرعب The Pope's Exorcistمستوحى من الملفات الحقيقة للأب جابرييل أورث، رئيس طارد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، حيث يتبع البابا طارد الأرواح الشريرة آمورث وهو يحقق في حيازة طفل صغير بشكل مرعب وينتهي بكشف مؤامرة عمرها قرون حاول الفاتيكان يائس إخفاءها.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist كل من راسل كرو، دانيال زوفاتو، اليكس ايسو، فرانكو نيرو، بيتر ديسوزا فيجوني، لوريل مارسدن، كورنيل جون، ريان أوجرادي.