شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست هاني سرحان: أحببت علاقة الأب حسونة والابن رشاد في "سوق الكانتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذبت العلاقة بين الأب "حسونة" أو حمدي هيكل و"رشاد" أو فتحي عبد الوهاب، انتباه مشاهدي مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض في رمضان الماضي، لما لهذه العلاقة من خصوصية شديدة، فعلاقتهما أقرب إلى الصداقة، وجاءت مشاهدهما معًا في المسلسل بشكل مميز للغاية.

حول كتابته لتفاصيل الشخصيتين قال مؤلف العمل هاني سرحان لـ ”الخليج 365”: أحببت للغاية هذه العلاقة بين الاب والابن لما لها من تفاصيل خاصة، وللعلم هذا الخط الدرامي لم يكن مخططا له أن يظهر بهذه الطريقة منذ البداية، لكن مع الدخول أكثر في هذا العالم، تفاعلت مع علاقة الصداقة القوية بين الأب والابن، وفرضا الاثنان نفسهما على الكتابة.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.