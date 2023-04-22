حفلات عيد الفطر 2023| شيرين تعود لجمهورها في الإمارات.. الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - يعود اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب على الساحة الغنائية من جديد، حيث تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في الإمارات، بعد غيابها لفترة بسبب الأزمات العائلية التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية.

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موعد حفل شيرين في عيد الفطر 2023

تصعد شيرين عبدالوهاب مسرحها الغنائي بعد غياب بحفل غنائي في الإمارات داخل أحد المتتزهات الكبرى في دبي في الـ 28 من أبريل الجاري.

كانت تصدرت شيرين عبدالوهاب محركات البحث أخيرًا بسبب الغرامة المالية التي قضتها محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامها بدفع مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، لصالح شركة روتانا لعدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما.

تعود بداية الأزمة عندما طالبت شركة روتانا شيرين عبدالوهاب بدفع 10 ملايين جنيه، لإخلالها بالعقد المبرم بينهما، بينما أكدت أنها لم تخل به وعلى استعداد تام

لتسليم ألبومها وأغانيها وحفلاتها

المنصوص عليها في العقد.

كان من المفترض أن تقدم شيرين عبدالوهاب ألبومين 9 أغاني لكل منهما، بجانب 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات من تنظيم روتانا.

من جانب صرّح حسام لطفي، محامي شيرين عبدالوهاب، التفاصيل القضائية الكاملة لخلافها مع روتانا الشركة المنتجة لألبوماتها، في مداخلة هاتفية مع برنامج Trending "روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب أمرين، الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه معها هم وهو تقديم 9 أغانٍ، والأمر الثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح للشركة".