شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة Egypt today تحتفى بدراما المتحدة خلال رمضان فى عدد خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت مجلة Egypt today فى عددها لشهر أبريل بموسم الدراما الرمضانية، الذي قدمت خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة متنوعة من المسلسلات القوية، بجانب الأعمال الحصرية التي قدمتها منصة watch it ومن بينها مسلسل بالطو.

وقدم العدد عرضًا لمسلسلات الشركة المتحدة خلال رمضان والتي تنوعت ما بين التشويق والكوميديا والأعمال التاريخية .

وسلط العدد الضوء على أعمال من بينها مسلسل تحت الوصاية ورسالة الإمام والصفارة ، بجانب مسلسل الكتيبة 101، ومسلسل جميلة وسوق الكانتو ومذكرات زوج وغيرها من الأعمال التي شارك بها كوكبة من نجوم الدراما .

كما قدم العدد تقرير مفصل عن المحتوي الخاص بالأطفال خلال الشهر الكريم ومن بينها سلسلة حلقات "مغامرات يحيى وكنوز".

وتضمن العدد الجديد من مجلة Egypt Today سلسلة حوارات من بينها حوار مع النجم أحمد عيد الذي عاد بقوة للدراما بعد فترة من الغياب من خلال مسلسل "عملة نادرة"، كما تضمن حوار مع الممثلة الشابة ميان السيد.