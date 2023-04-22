مشاركة فيلم ساعة إجابة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك فيلم "ساعة إجابة" في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في ختام دورته الثانية، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري.

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الفيلم يعرض ضمن برنامج " Arab Comedy Club – نادي الكوميديا العربية"،

وتدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره يجسده تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

يشارك بالفيلم الذي تم إطلاقه من قِبل شركة لاجوني Lagoonie Film Production بالاشتراك مع شركة Rise Studios، نخبة من النجوم وهو من إخراج مصطفى أبو سيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو.

يشار إلى أن شركة لاجوني Lagoonie Film، هي أحد الرعاة الرسميين لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، نظرا لاهتمامها بدعم انتشار

الفن العربي في أمريكا وغيرها من المحافل الدولية.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.