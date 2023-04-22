عمرو مصطفى| نشاط غنائي في "مالوش زي"..فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان عمرو مصطفى ميني ألبوم "مالوش زي"، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، التي تضمنت عدد من الإصدارات الغنائية الجديدة.

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أغاني ميني ألبوم عمرو مصطفى "مالوش زي"

جاء الألبوم بـ 6 أغاني "مالوش زي، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام"، طغى عليها الطابع الرومانسي.

حصل الشاعر مصطفى ناصر على نصيب الأسد في كلمات الأغاني حيث كتب 5 أغاني، وجاءت أغنية تيجي تيجي بكلمات عمرو يحيى، وكانت الألحان بالكامل لـ عمرو مصطفى.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو مصطفى قب "مالوش زي"، من خلال أغنية "أمي الدنيا"، والتي سجلت أكثر من 100 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها:

"أمي جوايا ساكنة في قلبي معايا

امي دي كل بداية لكل حكاية واي كلام

امي لو بانت بلقي حمولي تشالت

امي الدنيا وطول ما انا امي بخير الدنيا تمام

امي جوايا ساكنة في قلبي معايا

امي دي كل بداية لكل حكاية واي كلام

امي لو بانت بلقي حمولي تشالت

امي الدنيا وطول ما انا امي بخير الدنيا تمام

اوقات بتحس سنين العمر ده فاتوا ساعات

والاقيني في كل ما بكبر برجع احن لعمر زمان

ايام كانت بايديها بترسملي الاحلام

كانت بنظرة في عينها تخلي الدنيا بحالها في عيني امان

امي من يومي شايله بدالي همومي

كانت بتعدي قصاد الجرح تلاقي الجرح يطيب

امى متشافة لو كان بينا مسافة اللي في يوم

هيغيب ع العين ازاي م القلب يغيب

اوقات بتحس سنين العمر ده فاتوا ساعات

والاقيني في كل ما بكبر برجع احن لعمر زمان

ايام كانت بايديها بترسملي الاحلام

كانت بنظرة في عينها تخلي الدنيا بحالها في عيني امان

امي جوايا ساكنة في قلبي معايا

امي دي كل بداية لكل حكاية واي كلام

امي لو بانت بلقي حمولي تشالت

امي الدنيا وطول ما انا امي بخير الدنيا تمام