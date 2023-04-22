أفلام عيد الفطر 2023| إيرادات "ابن الحاج أحمد"

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر فيلم عيد الفطر 2023 "ابن الحاج أحمد"، في تحقيق إيرادات مالية ضخمة في ثانِ أيام عرضه.

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احتل فيلم ابن الحاج أحمد المركز الثاني في شباك التذاكر حيث وصل لأكثر من مليون و 650 ألف جنيهًا.

فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان شيكو، مع مصطفى غريب، رحمة أحمد، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، فكرة عمرو

سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إخراج معتز التوني".

قصة فيلم ابن الحاج أحمد:

يُعرض الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، إذ يكتشف الابن باسم الملقب داخل الأحداث بـ "شلته"، أن والده صاحب البقالة البسيط أنه عميل سري لعصابة كبيرة تبدأ في مطاردته ويقوم باسم بالدفاع عنه.