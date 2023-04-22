فيلم هارلي يتصدر شاشات عيد الفطر 2023

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم هارلي للفنان محمد رمضان، السيطرة على المركز الأول في شباك تذاكر سينما عيد الفطر المبارك 2023.

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حقق فيلم هارلي في 48 ساعة أكثر من 5 ملايين جنيه، ليكون بذلك الأول في سباق السينما لعيد الفطر.

تأتي أحداث هارلي حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر ويواجه عدد من المشاكل والأزمات.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي، ومن إخراج محمد سمير.

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان 2023

كان قد شارك رمضان في الدراما الرمضانية 2023، بمسلسل جعفر العمدة، مع " هالة صدقى، إيمان العاصى، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.