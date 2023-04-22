شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موته في "عملة نادرة" أحمد عيد يمازح متابعًا له يترحم عليه قائلاً: حبيبي تسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفنان أحمد عيد بنشر صورة له من مشهد موته في مسلسل عملة نادرة، والذي عرض خلال الحلقة الأخيرة، وعلق عليها قائلاً: "أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" ليقوم أحد متابعيه بالرد عليه قائلا: "الله يرحمك يافنان"، فعلق الفنان أحمد عيد مازحًا: "حبيبي تسلم".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.