شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: ميمى جمال تاج على رأس "علاقة مشروعة" ومراد مكرم فاجأنى بموهبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم ياسر جلال، عن تعاونه مع مي عمر في مسلسل علاقة مشروعة، حيث قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنا سعيد بالتعاون للمرة الثانية النجمة الجميلة مي عمر لأن مي صديقة عزيز وأخت غالية واشتغلنا مع بعض في الفتوة وكان في كيميا بينا جميلة وهى انسانة بتحب شغلها وملتزمة وبتذاكر شغلها وبرتاح في التعامل معها، وبتمنى لها من كل قلبى النجاح لأنها جديرة بها.

وعن تعاونه مع الكاتبة سماح الحريرى قال ياسر جلال: "سماح الحريرى عشرة عمر وهى كاتبة كبيرة وشرف ليا اشتغل معها، وهى التى رشحتنى في السابق لمسلسل القاصرات وكان دور كبير ومهم، وكمان رشحتنى في مسلسل ساحرة الجنوب، ومن بعد ما عملت الدور الرئيسي في المسلسلات كان عندى رغبة اشتغل معها وبالفعل كلمتها من سنتين قبل ما أعمل مسلسل الاختيار وقلتلها نفسى نشتغل سوا، وبعتتلى حلقات علاقة مشروعة وعجبنى جدا وكنا ناويين نعمله ولكن لما جالى مسلسل الاختيار قلتلها مقدرش أتاخر عن المسلسل ده وقلتلها ليكى مطلق الحرية لو هتدي المسلسل لحد من الزملاء وقالتلى هاستناك والحمد لله انه كلل بالنجاح.

وعن باقى فريق العمل قال ياسر جلال: "داليا مصطفى نجمة كبيرة ومنذ زمن ولها مكانة وهى أخت غالية وعشرة عمر واشتغلنا مع بعض كتير زمان، وكان بقالنا فترة كبيرة مشتغلناش مع بعض والناس حبتها في المسلسل وكانت عاملة أداء اكثر من رائع وخصوصا في الحلقات الأخيرة، اما مراد مكرم فكان مفاجأة بالنسبة ليا، رغم ان بقاله كتير مش بيمثل لكنه موهوب لأكبر درجة وتحس انه بقاله كيتر بيمثل، وينتظره مستقبل مبهر في التمثيل لأنه ممثل من العيار الثقيل.

وتابع ياسر جلال: "باقى أبطال العمل النجمة العظيمة ميمى جمال تاج على راس المسلسل، وأنا كنت سعيد انى اشتغل معها وشرف كبير ليا انها تكون موجودة، وطبعا كل الشباب الصغيرين كانوا عاملين أدوار هايلة وحاجة جميلة جدا وسعيد انى اشتغلت معاهم، أما بسنت شوقي هتكون نجمة المستقبل لان عندها مكانيات كبيرة كممثلة وانا سعيد انها كانت موجودة في المسلسل ده وان شاء الله يسعدنى الحظ بالعمل معها مرة ثانية.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.