شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ابن الحاج أحمد" يحقق مليونًا و656 ألفًا في إيرادات أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو المركز الثانى في إيرادات أفلام عيد الفطر، حيث حصد أمس الجمعة أول أيام عيد الفطر إيرادات في السينمات بلغت مليونًا و402 ألف جنيه، ليكون اجمالى ايراداته خلال يومين منذ وقفة عيد الفطر بلغت مليون و 656 ألف جنيه.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018،

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

وظهر شيكو كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.