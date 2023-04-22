شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة موريس: موسم دراما رمضان 2023 كان متميزا ومتنوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة الفنية، ماجدة موريس، بموسم رمضان 2023 وأنه شهد زخمًا كبيرًا في الدراما، كما نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج موسم استثنائي متميز ومتنوع.

وقالت ماجدة موريس، في تصريحات لـ ”الخليج 365”: موسم دراما رمضان 2023 تنافس خلاله النجوم وقدموا أعمالا أكثر من رائعة وكان التنوع مهمًا جدًا، على سبيل المثال مسلسل رسالة الإمام ورجوع التاريخ أمر مهم والأسلوب قدم مرحلة جديدة في الأعمال التاريخية ومرحلة مهمة جدًا وكنا خسرنا لهذه الأعمال، ورسم الشخصية وتقديمها وكل تلك الأشياء، تم تقديمها في إطار شديد الأهمية للمواطن، ويعلمنا رأيًا مختلفًا ولا نتشدد ونتعامل بتسامح والمسلسل كله بدءا من الكتابة والإخراج والأداء وخالد النبوى كان صحيحًا وكل فريق العمل كان رائع".

وتابعت: "ومن المسلسلات المهمة لدراما رمضان مسلسل سره الباتع مهم جدًا والمسلسلات التي ناقشت قضايا المرأة والمجتمع مثل مسلسل تحت الوصاية لمنى زكى وعملة نادرة لنيللى كريم وحضرة العمدة لروبى تقدمت بأشكال مختلفة ومن أهم الأعمال اللى اتقدمت هذا العام".