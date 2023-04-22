شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية "الحفلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية "الحفلة" للهضبة عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية :

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة ازاي

ولا البيضا ان مش فتاي

احلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

يذكر أن عمرو دياب يستعد لاحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة ، حيث يحيي حفلا بالغردقة يوم 23 إبريل الجاري ، ثم يحيى حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 28 من نفس الشه وكان عمرو دياب قد طرح في شهر رمضان اغنيتين دعائيتين هما شكرا من هنا لبكرة و تعالى وحققتا نجاحا كبيرا على مدار الشهر الكريم.