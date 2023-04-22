شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار.. كيف نجحت ياسمين عبد العزيز والعوضى فى الرهان على النهايات غير المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من النجاح حققها مسلسل "ضرب نار" خلال موسم دراما رمضان، حيث استطاع العمل الذى يقوم ببطولته كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى في جذب اهتمام المشاهدين خلال حلقات العمل، مع تطور الأحداث بسرعة التي صارت سمة مميزة للحلقات، خاصة مع مفاجأة النهايات التي باتت سمة لأعمال الثنائى.

فالعمل ومع حمله لمفاجآت عديدة استطاع كاتبه أن يكتبها بعناية شديدة سواء مع زواج ياسمين والعوضى المبكر في العمل، ثم انفصالهما، وتطور أحداثهما بسرعة كل خلال خطه الدرامى المنفصل قبل أن ينتهي في النهاية مع محاولة عودتهما معاً ووقوفه لمساندتها تطور الأمر مع النهاية التي ربما لم يتخيلها أحد مع مشهد وفاة مهرة "ياسمين عبد العزيز".

وهو ما جعل نهاية الحلقة محملة بإثارة أكبر مع تلك اللقطة وأثار السوشيال ميديا بصورة كبيرة خاصة مع عدم توقع هذا الأمر بأى صورة، حيث ذهبت أشد التوقعات إلى إمكانية وفاة شخصية جابر الكوماندا وقتله على طريقة اللى مالوش كبير إلا أن رهان أحمد العوضى في البداية حينما صرح في أكثر من مناسبة أن العمل ملىء بالمفاجآت ثبت صدقه، حينما أكد أن النهاية لن تكون مثل نهاية "اللى ما لوش كبير".

وذلك مع وفاة "مهرة" وهو ما يحسب للقائمين على العمل، الذين وضعوا حلقات تتسم بالسرعة الشديدة، وخطوط درامية لكل الشخصيات، وعدم اقتصارها فقط على ياسمين والعوضى، مع تميز الفنان ماجد المصري في شخصية "زيدان" بالإضافة إلى مها نصار التي جسدت صديقة ياسمين عبد العزيز، أيضاً الفنانة انتصار التي ظهرت في قالب مختلف، والفنان احمد بدير بالإضافة إلى الفنانة تيسير شقيقة جابر الكوماندا وقبلها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي التي عادت في دور مميز.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.