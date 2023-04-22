شاهد .. الفنانة الكويتية (شمس) تصدم الجميع وتفقد بوصلة الأدب ظهرت بملابس شفافة كشفت مفاتنها بشكل صارخ .!!

انت الان تتابع خبر الفنانة الكويتية (شمس) تصدم الجميع وتفقد بوصلة الأدب ظهرت بملابس شفافة كشفت مفاتنها بشكل صارخ .!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت فانز النجمة الكويتية شمس جمهورها ومتابعيها ومحبيها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام ، بأحدث صورة لها .

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وظهرت الفنانة شمس وهي على وضعية الرقص وإحدى يديها على خصرها وأعلى أردافها ، والأخرى مرفوعة إلى الأعلى وعينيها الساحرتان تنظران نحو الثانية.

وارتدت النجمة الكويتية في هذه الإطلالة فستاناً ضيقاً وشفافاً يكشف كل تفاصيلها بوضوح تام ، ومنها الصدر والبطن والكتفين بالكامل، واختارت تسريحة شعر جذابة وناعمة انسدلت خصلاتها القصيرة على كتفيها .

وكانت الفنانة شمس الكويتية، قد أطلت أمس على جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" ، بملابس جريئة.

وأعلنت النجمة الكويتية في تعليق لها على هذه الإطلالة قائلةً: "اللي هيتجوزني مش محتاج مثنى وثلاث ورباع أنا عندي انفصام في الشخصية وهجنن أمه".

وانهالت على الصورة الجديدة للفنانة شمس، تعليقات متابعيها بكثرة، متضمنة عبارات وكلمات إعجاب وإطراء وغزل وحب وكذا تحرش.ومن تلك التعليقات ، كتب متابع قائلاً : "والله امه داعيتله الي يتزوجك احبك" ، وعلقت متابعة :"اختصرتي كل الإناث شموسة الحلوة ، وقال متابع مغرم :"من الخبل اللي بيفكر بغيرك ..".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شمس الكويتية، أغنية «كهربا» التي صدرت في شهر سبتمبر الماضي، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، الذي يحمل اسم «شيزوفرينيا».

ويضم الألبوم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز، وستطلق بقية أغنيات الألبوم تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة.

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