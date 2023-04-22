محمد رمضان في سهرة غنائية استعراضية مع صاحبة السعادة.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، النجم محمد رمضان في سهرة غنائية استعراضية ببرنامج "صاحبة السعادة"، اللية على شاشة Dmc.



ويروي محمد رمضان خلال الحلقة كواليس وأسرار مسلسله الجديد "جعفر العمده"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، وفيلم "هارلي"، ويعرض حاليًا في موسم أفلام عيد الفطر المبارك .

اقرأ أيضًا .. محمد رمضان ومنة فضالي.. الحب الحب مباراة ساخنة بين الأحمر الأهلاوي والرمادي السوداني

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023.

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز

أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.