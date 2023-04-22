"هارلي".. إيرادات الفيلم في أول أيام عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيلم "هارلي" للنجم محمد رمضان، شباك التذاكر بدور العرض السينمائية في أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.

وتصدر "هارلي" إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، واحتل العمل المركز الأول بإيرادات وصلت لــ5 ملايين جنيه.

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"هارلي" تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر،

ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم"هارلي" من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.