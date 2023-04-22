حفلات عيد الفطر 2023| أنغام في السعودية..الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة أنغام جمهورها السعودية بعيد الفطر، في حفل غنائي جديد ضمن فعاليات احتفالات العيد هناك، والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

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موعد حفل أنغام في السعودية بعيد الفطر 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 28 من إبريل الجاري في مدينة بريدة بالقصيم، على مسرح استاد الملك عبد الله الرياضية.

حفلات عيد الفطر في السعودية 2023

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عدد من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث أغاني أنغام من خلال كليب "نسينا نعيش"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها: "فضلنا نعيش عشان ننسى وفالآخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة

وفالآخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ماحدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش ويعيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعفوأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها ومابنمشيش حياتنا واقفة على خطوة نخطيها مبنخطيش ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة في إيدين الحنين بنتراهن على النسيان ونتحايل عليه مايجيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف".