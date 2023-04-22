حفلات عيد الفطر 2023| رابح صقر في البحرين..الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان رابح صقر، الليلة، حفلًا غنائيًا في البحرين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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موعد حفل رابح صقر في البحرين 2023

ومن المقرر ان تُفتح أبواب الحفل في السادسة مساءً ويبدأ الحفل في الـ 9 إلا ربع بتوقيت البحرين .

أحدث أغاني رابح صقر مثل ماتحب

كانت أحدث اإاني رابح صقر من خلال أغنية "مثل ماتحب"، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"مثل ما تحب ياروحي بلبّي رغبتك وأرحل و آداري بعدك جروحي

الين القى لها ايّ حـل و لكن قبل نتفارق .. أبيك بشي تـوعـدني .. إذا حـنّـيت أو جيتك .. على نفسي تساعـدني بحاول قـدّ مـا أقـدر أنا بالطيب و القـوه أقـول غيابنا مـقـدّر و بنسى أيامنا الحلـوه و أبشغل وقتي بنفسي في كل لحظه تجي ذكراك و آصير آكابر بحسي عساني ألتهي و أنساك".