شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء مسلسل تحت الوصاية.. خالد دياب يطالب الجمهور بالتحدث عن القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المؤلف خالد دياب، متابعيه وجمهوره، بالتحدث عن قانون الوصاية، الذى عرض قضيته في مسلسله "تحت الوصاية" الذى عرض في السباق الرمضاني للنجمة مني زكي وحقق تفاعلاً كبيرًا بين الجماهير.

وكتب دياب بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وقال: "بعد انتهاء العرض مش بطلب من الجمهور اللي تابع مسلسل "تحت الوصاية" أنهم يتكلموا عن المسلسل لأ بطلب منهم أنهم يكونو جزءا من القضية ويتكلموا عن قانون الوصاية.. شكرًا لكم".



بوست خالد دياب

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.

وتفاعل الجمهور على مواقع السوشيال ميديا مع الحلقة الأخيرة من مسلسل تحت الوصاية معلقين أن المسلسل هادف وطالبوا بتدخل البرلمان لتغيير قانون الوصاية لصالح الأطفال حتى ينعموا بحياة هادئة كبقية الأطفال في أعمارِهم وانه يكفي ان الأم تتحمل الكثير بعد فقدان الزوج وتحاول جاهدةً ان تحتوي أطفالَها وتجنبُهُم المشاعرَ السلبية وتوفير احتياجتِهم دون معاناة.