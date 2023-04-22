شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى محمد دياب يغازل أشقاءه بعد نجاح مسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج العالمي محمد دياب، على تهنئة أشقائه وهما المؤلفان خالد وشيرين دياب، على نجاح مسلسلهما "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي، الذى عرض في السباق الرمضاني، وناقش من خلاله قانون الوصاية على الأطفال، وهو ما لقي صدي كبيرًا بين المشاهدين.

وكتب دياب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أنا متحيز بما أن اللي كتبوا المسلسل خالد وشيرين أخواتي، بس قناعتي اللي قد تكون متأثرة بتحيزي شايفه إن تحت الوصاية أحسن مسلسل عربي وصل لمستوى سينمائي غير مسبوق في كل العناصر، شخصيًا كمؤلف وكمخرج غيران من العمل وأحيي كل شخص أشترك فيه، كلكم عباقرة".



بوست محمد دياب

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.

وتفاعل الجمهور على مواقع السوشيال ميديا مع الحلقة الأخيرة من مسلسل تحت الوصاية معلقين أن المسلسل هادف وطالبوا بتدخل البرلمان لتغيير قانون الوصاية لصالح الأطفال حتى ينعموا بحياة هادئة كبقية الأطفال في أعمارِهم وانه يكفي ان الأم تتحمل الكثير بعد فقدان الزوج وتحاول جاهدةً ان تحتوي أطفالَها وتجنبُهُم المشاعرَ السلبية وتوفير احتياجتِهم دون معاناة.