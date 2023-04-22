شكرا لقرائتكم خبر عن ريم رؤوف: مشهد فى "فاتن أمل حربى" سبب مشاركتى بـ"عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ريم رؤوف في مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم ، خلال الموسم الرمضاني، حيث قدمت دور سميرة زوجة الفنان الكبير أحمد عيد، وأستطاعت ريم أن تقدم الدور بإحترافية وبأداء رصين ومبهر، وفي لقاء خاص لـ"الخليج 365" كشفت الفنانة ريم رؤوف الكثير من كواليس العمل وتحضيرها للشخصية.

حيث قالت ريم رؤوف : ترشحت لدور سميرة في مسلسل عملة نادرة بسبب مشهد قدمته العام الماضي في مسلسل فاتن أمل حربي ، وكان لسيدة مقهورة ترفع قضية طلاق علي زوجها الذي ضربها أمام الجميع ولكنها بعد ذلك تذهب لتتنازل عن القضية وسط ذهول الجميع وبررت فعلتي أنه ليس لي مؤي سواه .

وتابعت ريم: بعد عرض المشهد تفاجأت بردود أفعال كثيرة ومنهم رسالة في الساعة السادسة صباحاً من النجمة نيللي كريم التي أشادت بدوري ، وتواصل معي كذلك المخرج ماندو العدل ووعدني أن هناك عمل سيجمعنا قريباً ، وبالمناسبة كانت أول تجربة لي فأنا في الأصل كنت أعمل مديرة تنفيذ وفجأة قررت أن أمثل فدرست التمثيل من خلال ورشة وتفاجأت بردود أفعال من حوالي وإشادتهم بي .

وأضافت ريم: عندما عرض علي الدور لم اتوقع أبداً حجم الدور ، وبدأت أتذاكره وكأني عدت تلميذة في المدرسة ، ذاكرت أدق التفاصيل ، قرأت عن عادات وتقاليد الصعيد وأنبهرت بتماسك ذلك المجتمع التي تعد المرأة فيه لها قيمة كبيرة ، وأكتشفت أن اللهجة الصعيدية تختلف من بلد لبلد ومن شارع لشارع ، وكان معنا مصحح لغوي ماهر بدأ معنا إلي أن أصبحنا ماهرين في اللهجة الصعيدية .

وتابعت: عندما علمت أن مشاهدي مع النجم أحمد عيد سعدت جداً ، فأنا من جمهوره ، ومنذ اللحظة الأولي وكان هناك كمياء كبيرة بيننا وشعرت بالفعل أنه مسعود زوجي ، فأنا كنت بالفعل محظوظة به وبكل فريق العمل الذي عملت معه .

وعن أصعب المشاهد قالت ريم: الحقيقة أن كل المشاهد كانت صعبة وأن لم أتهاون في أي مشهد وأعطي كل مشهد حقه، ولكن يمكنني القول أن مشهد وضع السم في الكحك لنادرة كان من أصعب المشاهد لأنه ضد طبيعتي، ولم أتوقع ردود الأفعال حول دوري، فعندما أقدم عمل لا أضع أي توقعات وأنا أشعر وكأن الشخصية تلبسني بالفعل ، وبالتأكيد سعدت جداً بردود الأفعال التي وصلتني بعد المسلسل وشعرت وكأن تعبي قد كلل بالنجاح .