تامر حسني يستعيد رومانسياته مع جمهوره.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان تامر حسني مجموعة من أغنياته الرومانسية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، برؤية موسيقية جديدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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بلغت مدة المقطع أكثر من 10 دقائق، قدمها تامر حسني لجمهوره تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

كانت أحدث أغاني تامر حسني من خلال "حياتنا"، التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"

في حب يعجزك بدري حب يموتك جواك وإيد تتمد تمسكها تغمي عينيك تقوم خانقاك في وش يبان ملاك طيب في ضهرك يتقلب إبليس

في حد بتشتريه غالي وهو قصاد مرايته رخيص وهو قصاد مرايته رخيص! حياتنا عبارة عن أشخاص ما بين غاليين وحبه رخاص في ناس بتزود الواحد وناس عايشة بتاخد وخلاص ما بين الصح والمفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد في تعبك غاب وكام واحد فضل موجود .. في حلم بيختفي ويمشي ووقت بيتسرق ببلاش في واحد عاش ومافهمش.