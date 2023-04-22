شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السورية تعلن وفاة الممثل محمد قنوع إثر أزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التمثيلية السورية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة الفنان محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عامًا متأثرا بنوبة قلبية.



محمد قنوع

ونعت النقابة الفنان الراحل في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قائلة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل.

محمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر في عام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع وعائلته كانوا يعملون بمسرح دبابيس بفرقة “الأخوين قنوع”.

وبدأ قنوع مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

وكان آخر أعمال محمد قنوع مسلسل العربجي الذي قدم من خلاله شخصية شومان، وهي الشخصية التي قتلت في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.