مشهورة التيك توك المصرية موكا حجازي تنافس سما المصري وصافيناز بفيديوهات ترقص فيها بالملابس الداخلية

فنون - سعد محمود - أثارت فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة جديدة في مصر، بعد نشرها فيديوهات على خطى حنين حسام ومودة الأدهم.

وأظهرت الفيديوهات “موكا حجازي” وهي ترقص بالملابس الداخلية، وبعض التقط ضمن أماكن عامة، الأمر الذي دفع ناشطين للدعوة إلى إيقافها ومحاكمتها.

وبدأت موكا حجازي فيديوهاتها في مواقع التواصل الاجتماعي من منصة تيك توك، الأشهر في تبادل الفيديوهات القصيرة، ووصلت مشاهداتها إلى قرابة مليون ونصف.

و حصد مقطع الفيديو الخاص بها الذي احتوى على مشاهد وصفها البعض بالأقرب للإثارة، أكثر من مليون ونصف مشاهدة منذ نشره.

وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع، حذف موقع “تيك توك” الصفحة الرئيسية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة إطلالتها

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو موكا حجازي، وسط انتقادات واسعة عن طريقة ظهورها التى تميل الى الظهور بلا ملابس.

وأطلت موكا حجازي في فيديوهات ووصفت نفسها بأنها تحب الرقص، وتفضل الحديث مع متابعيها وجمهورها، ودائماً ما تجيب على التساولات المثيرة خاصة مع متابعيها.

ومنذ فترة قصير ظهرت موكا حجازي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، و استطاعت أن تحصد ما يزيد عن 11 ألف متابع، خلال تلك وقت قريب.