شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تزيح الستار عن كواليس تصوير مسلسل "تحت الوصاية".. وسط النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن فيديو من كواليس تصوير مسلسل "تحت الوصاية"، الذى شاركت فيه بدور صديقة النجمة منى زكي، بطلة العمل الدرامي الذى حاز على إعجاب الكثيرين أثناء طرحه في السباق الرمضاني.

ونشرت جبيل مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلاله بجوار النجمة مني زكي والكثير من طاقم عمل المسلسل، وهم على متن أحد المراكب في نهر النيل، وسرعان ما حظي الفيديو على عدد مشاهدات كبيرة نظرا للتفاعل الكيير الذى حققه العمل.



من خلف كواليس تصوير مسلسل تحت الوصاية



كواليس تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.

وتفاعل الجمهور على مواقع السوشيال ميديا مع الحلقة الأخيرة من مسلسل تحت الوصاية معلقين أن المسلسل هادف وطالبوا بتدخل البرلمان لتغيير قانون الوصاية لصالح الأطفال حتى ينعموا بحياة هادئة كبقية الأطفال في أعمارِهم وانه يكفي ان الأم تتحمل الكثير بعد فقدان الزوج وتحاول جاهدةً أن تحتوي أطفالَها وتجنبُهُم المشاعرَ السلبية وتوفير احتياجتِهم دون معاناة.