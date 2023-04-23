شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: بحلم أعمل شخصية فرعونية فى مسلسل تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ياسر جلال عن الشخصية التي ما زال يحلم بتقديمها في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قائلاً: "بحلم أعمل شخصية فرعونية في مسلسل فرعونى، ومينفعش ان الدراما المصرية تكون دراما قوية ومنعملش مسلسل عن تاريخنا الفرعونى اللى هو حديث العالم كله ويكون له صدى في العالم كله".

وعن امنياته على المستوى المهنى والشخصى، قال ياسر جلال: "على المستوى المهنى ان ربنا يدينى القوة والصحة انى أفضل أقدم أعمال مهمة تعجب الناس ويكون لها صدى قوى وتنجح ويكون لها رسالة مهمة وقوية، وعلى المستوى الشخصى ان ربنا يديم علينا الستر والصحة والرزق ويخليلى أولادى وزوجتى ونفس الدعاء بدعيه لكل الناس وأتمنى اشوف مصر بلدنا في أعلى مكانة وفى أمان دايما وأن ربنا يحفظ مصر وشعبها".

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.